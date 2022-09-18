Студента убило стеклом во время циклона в Курске

Следователи начали проверку по факту гибели студента Курского автотехнического колледжа в воскресенье во время прохождения циклона с сильным ветром. По предварительным данным, он погиб в общежитии из-за разбившегося стекла, попавшего в область живота, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что погибший - молодой человек 2004 года рождения. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что ветром была повреждена кровля общежития Курского автотехнического колледжа.