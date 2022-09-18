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54 минуты назад

В Курске студент умер после ранения оконным стеклом во время циклона

ТАССиещё 1

Следователи начали проверку по факту гибели студента Курского автотехнического колледжа в воскресенье во время прохождения циклона с сильным ветром. По предварительным данным, он погиб в общежитии из-за разбившегося стекла, попавшего в область живота, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Студента убило стеклом во время циклона в Курске
Фото: кадр видеокадр видео

"По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что погибший - молодой человек 2004 года рождения. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что ветром была повреждена кровля общежития Курского автотехнического колледжа.

Происшествия,Следственный комитет,
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