Появились подробности поджога автомобилей у виллы Киселева

Появились подробности поджога двух автомобилей в Крыму, по версии Telegram-каналов, принадлежащих телеведущему Дмитрию Киселеву. Новые данные приводит Baza, не называя источник информации.

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По данным канала, сосед Киселева заметил поджог его автомобилей и позвонил завхозу телеведущего. Завхоз прибежал и «начал тушить огонь из шланга».

Завхоз также якобы рассказал полиции, что Киселеву поступают «угрозы от украинцев», и его охраняют сотрудники ФСБ. По версии Telegram-канала, теперь «имение Киселева» будут охранять еще и полиция с Росгвардией.

Поджигатель якобы мог воспользоваться велосипедом и «уйти через гору в лес». Его лицо попало на камеры наблюдения, однако составить фоторобот сложно, поскольку злоумышленник надел маску.

О поджоге гольф-кара и Land Rover телеведущего накануне сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

При этом официальных комментариев о случившемся ни от самого Киселева, ни о правоохранительных органов не поступало.

На сайте крымского министерства МВД РФ имеется сообщение о поджоге двух автомобилей в Коктебеле прошлой ночью. Однако, полиция не разглашает, кому они принадлежали.