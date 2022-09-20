В Москве сержант полиции покончил с собой

В Москве покончил с собой 23-летний сержант российской полиции . Об этом во вторник, 20 сентября, в своем Telegram -канале сообщает «МК.RU».

По данным издания, ЧП произошло в столичном районе Северное Бутово рядом со зданием отделения полиции на улице Ратная вскоре после начала смены. Напарник потерпевшего сообщил, что ненадолго вышел из машины, а когда вернулся, 23-летний полицейский уже свел счеты с жизнью. Попытки прибывших медиков спасти ему жизнь оказались тщетны.