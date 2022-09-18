Полицейского застрелили в служебной машине в командировке

Неизвестные застрелили полицейского в Забайкалье, его тело было обнаружено 18 сентября в служебной машине. Об этом сообщили агентству ТАСС сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

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Уточняется, что погибший — сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков. Отмечается, что он находился в командировке.

«По предварительным данным, сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД находился в командировке в Акшинском районе. Сегодня в служебном автомобиле было обнаружено его тело с огнестрельным ранением», — сообщили в МВД.

УМВД России по Забайкальскому краю устанавливает обстоятельства гибели сотрудника полиции и подозреваемых. Yа месте происшествия работают сотрудники регионального главка ведомства совместно с коллегами из МО МВД.

Иные подробности случившегося не приводятся.