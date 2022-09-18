В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
3 часа назад

В центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов

Илья Родин

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова рассказала, что 18 сентября, в воскресенье, в центре Херсона прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, ВСУ нанесли по городу ракетный удар.

В центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов
Фото: 

Отмечается, что сработала российская система ПВО. Зенитчики сбили пять снарядов, один предположительно ударил по городу. По словам очевидцев, якобы видны поднимающиеся клубы дыма.

ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке, погиб военнопленный

На опубликованном ролике видно, что население покидает улицы, дети спешно уходят с игровой площадки. На заднем фоне гремят взрывы.

Российские военные отразили «все ракетные удары» по центру Херсона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия,
65
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители