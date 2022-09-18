В центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова рассказала, что 18 сентября, в воскресенье, в центре Херсона прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, ВСУ нанесли по городу ракетный удар.

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Отмечается, что сработала российская система ПВО. Зенитчики сбили пять снарядов, один предположительно ударил по городу. По словам очевидцев, якобы видны поднимающиеся клубы дыма.

На опубликованном ролике видно, что население покидает улицы, дети спешно уходят с игровой площадки. На заднем фоне гремят взрывы.