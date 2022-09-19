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2 часа назад

В Красноярском крае 12-летний мальчик случайно застрелил 14-летнего друга из ружья

Газета.Ruиещё 2

В Красноярском крае 12-летний местный житель случайно застрелил 14-летнего приятеля из ружья. Об этом сообщает телеканал "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Красноярском крае 12-летний мальчик случайно застрелил 14-летнего друга из ружья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в деревне Рудяное в Канском районе. Ребенок нашел ключи от сейфа дедушки и взял оттуда ружье "Вепрь", с которым отправился на прогулку. Там подросток встретил своего знакомого и они решили пострелять в ворон.

В результате мальчик случайно выстрелил в голову своему другу — от полученного ранения ребенок скончался на месте происшествия.

После этого подросток прикрыл тело убитого знакомого ветками и ушел домой, а также вернул ружье обратно в сейф.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в США 12-летний школьник убил собственную мать. Сперва мальчик рассказал полицейским, что к ним ворвался вооруженный грабитель, который и застрелил женщину, а затем убежал. Однако после расследования стало ясно, что сын непреднамеренно выстрелил в мать из пистолета, что привело к ее смерти.

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