В Красноярском крае 12-летний мальчик случайно застрелил 14-летнего друга из ружья

В Красноярском крае 12-летний местный житель случайно застрелил 14-летнего приятеля из ружья. Об этом сообщает телеканал "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Инцидент произошел в деревне Рудяное в Канском районе. Ребенок нашел ключи от сейфа дедушки и взял оттуда ружье "Вепрь", с которым отправился на прогулку. Там подросток встретил своего знакомого и они решили пострелять в ворон.

В результате мальчик случайно выстрелил в голову своему другу — от полученного ранения ребенок скончался на месте происшествия.

После этого подросток прикрыл тело убитого знакомого ветками и ушел домой, а также вернул ружье обратно в сейф.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.