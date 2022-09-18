Директор крупной российской компании найден застреленным в гараже

В Омске обнаружен застреленным директора крупной компании «Поли-Про-Пак» Николай Плахин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Тело российского бизнесмена с огнестрельными ранениями было найдено в гараже 16 сентября. Уже возбуждено уголовное дело.
Погибший был учредителем и занимал пост управляющего директора предприятия «Поли-Про-Пак», занимающегося производством полипропиленовых мешков. В 2021 году выручка компании превысила 76 миллионов рублей.
Плахину было 57 лет. Его нашли в собственном доме в Ленинском округе Омска, уточняет «СуперОмск». На теле эксперты насчитали шесть пулевых отверстий. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства убийства.