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1 час назад

Директор крупной российской компании найден застреленным в гараже

Lenta.ru

В Омске обнаружен застреленным директора крупной компании «Поли-Про-Пак» Николай Плахин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Директор крупной российской компании найден застреленным в гараже
Фото: 

Тело российского бизнесмена с огнестрельными ранениями было найдено в гараже 16 сентября. Уже возбуждено уголовное дело.

Россиянку зарезали во время застолья в подмосковном общежитии

Погибший был учредителем и занимал пост управляющего директора предприятия «Поли-Про-Пак», занимающегося производством полипропиленовых мешков. В 2021 году выручка компании превысила 76 миллионов рублей.

Плахину было 57 лет. Его нашли в собственном доме в Ленинском округе Омска, уточняет «СуперОмск». На теле эксперты насчитали шесть пулевых отверстий. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства убийства.

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