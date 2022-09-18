Два человека погибли при столкновении катера и резиновой лодки на Волге

В Саратовской области в результате столкновения катера и резиновой лодки на Волге два человека погибли, еще два пострадали. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел рядом с селом Чардым в Воскресенском районе. По данным регионального Минздрава, двое человек получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Отмечается, что среди пострадавших и погибших детей нет.

«Для ликвидации последствий привлекалось одно медицинское формирование — 1 фельдшерская бригада ГУЗ СО «Воскресенская РБ»», — говорится в сообщении.