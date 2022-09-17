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29 минут назад

В Саратовской области катер столкнулся с надувной лодкой

ТАССиещё 1

В Саратовской области при столкновении катера с надувной резиновой лодкой погибли два человека, сообщил в воскресенье министр здравоохранения региона Олег Костин.

В Саратовской области катер столкнулся с надувной лодкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Воскресенский район, в окрестностях села Чардым на реке Волга произошло столкновение катера с надувной резиновой лодкой, в результате два человека погибли, все взрослые", - написал Костин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью и умерли до приезда скорой медицинской помощи. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

Происшествия,Олег Костин,
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