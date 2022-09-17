В Саратовской области катер столкнулся с надувной лодкой

В Саратовской области при столкновении катера с надувной резиновой лодкой погибли два человека, сообщил в воскресенье министр здравоохранения региона Олег Костин.
"Воскресенский район, в окрестностях села Чардым на реке Волга произошло столкновение катера с надувной резиновой лодкой, в результате два человека погибли, все взрослые", - написал Костин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью и умерли до приезда скорой медицинской помощи. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.