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3 часа назад

В Липецкой области упал легкомоторный самолет

ТАСС

В Липецкой области при падении легкомоторного самолета "Скиф-1" пострадал один человек, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Липецкой области упал легкомоторный самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступила информация о падении легкомоторного самолета "Скиф-1" в районе населенного пункта Заря Добринского района, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о падении было получено в 17:05 мск в субботу.

Как уточнили ТАСС в региональном главке, на месте падения самолета пожар не возник, пострадавший пилот доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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