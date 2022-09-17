В Липецкой области упал легкомоторный самолет

В Липецкой области при падении легкомоторного самолета "Скиф-1" пострадал один человек, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"Поступила информация о падении легкомоторного самолета "Скиф-1" в районе населенного пункта Заря Добринского района, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о падении было получено в 17:05 мск в субботу.