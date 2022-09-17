В Липецкой области упал легкомоторный самолет

В Липецкой области при падении легкомоторного самолета "Скиф-1" пострадал один человек, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Поступила информация о падении легкомоторного самолета "Скиф-1" в районе населенного пункта Заря Добринского района, пострадал один человек", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о падении было получено в 17:05 мск в субботу.
Как уточнили ТАСС в региональном главке, на месте падения самолета пожар не возник, пострадавший пилот доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.