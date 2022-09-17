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53 минуты назад

Мост обрушился в Нижегородской области

Елена Прошина

Речной мост частично обрушился в Нижегородской области. Об инциденте сообщает региональное управление МЧС, передает агентство «Нижний сейчас».

Мост обрушился в Нижегородской области
Фото: соцсетисоцсети

Обрушившаяся переправа расположена в районе села Покров-Майдан, на автодороге Воротынец – Спасское – Сергач. Инцидент произошел около полудня 17 сентября 2022 года.

По предварительной информации, погибших и пострадавших при обрушении нет.

Спасатели опубликовали фото с места ЧП. Рухнула и сползла в воду крайняя часть моста. Разлом составляет около 15-20 метров.

В министерстве транспорта Нижегородской области отметили, что движение по мосту в районе реки Урги перекрыто. Эксперты выехали на место и оценивают повреждения.

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