Мост обрушился в Нижегородской области

Речной мост частично обрушился в Нижегородской области. Об инциденте сообщает региональное управление МЧС, передает агентство «Нижний сейчас».

Фото: соцсети соцсети

Обрушившаяся переправа расположена в районе села Покров-Майдан, на автодороге Воротынец – Спасское – Сергач. Инцидент произошел около полудня 17 сентября 2022 года.

По предварительной информации, погибших и пострадавших при обрушении нет.

Спасатели опубликовали фото с места ЧП. Рухнула и сползла в воду крайняя часть моста. Разлом составляет около 15-20 метров.