Мост обрушился в Нижегородской области

В Нижегородской области обрушился автомобильный мост через реку Ургу, соединяющий Спасский и Воротынский районы, сообщает RT.
Уточняется, что в настоящий момент движение по нему закрыто. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, причины ЧП выясняются.
Напомним, в мае в Курской области частично обрушились конструкции железнодорожного моста.
Обрушение произошло в 11.20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор. На месте работают спецслужбы. Причины ЧП устанавливаются. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.