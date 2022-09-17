Мост обрушился в Нижегородской области

В Нижегородской области обрушился автомобильный мост через реку Ургу, соединяющий Спасский и Воротынский районы, сообщает RT.

Фото: spasskoe.omsu-nnov.ru spasskoe.omsu-nnov.ru

Уточняется, что в настоящий момент движение по нему закрыто. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, причины ЧП выясняются.

Напомним, в мае в Курской области частично обрушились конструкции железнодорожного моста.