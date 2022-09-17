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9 минут назад

В Коктебеле подожгли автомобили у дома телеведущего Киселева

News.ru

В городе Коктебеле неизвестные подожгли несколько автомобилей у виллы телеведущего Дмитрия Киселева, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент попал в объектив камеры скрытого видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск злоумышленников.

В Крыму подожгли автомобили у виллы Киселева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на улице Айвазовского в Коктебеле. На полученных кадрах видно, как у дома Киселева горят два легковых автомобиля — внедорожник и гольфкар. Личность поджигателя по записи установить невозможно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Происшествия,Дмитрий Киселев,
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