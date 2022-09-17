В Крыму подожгли автомобили у виллы Киселева

В городе Коктебеле неизвестные подожгли несколько автомобилей у виллы телеведущего Дмитрия Киселева , сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» . Инцидент попал в объектив камеры скрытого видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск злоумышленников.

Инцидент произошел на улице Айвазовского в Коктебеле. На полученных кадрах видно, как у дома Киселева горят два легковых автомобиля — внедорожник и гольфкар. Личность поджигателя по записи установить невозможно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы.