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35 минут назад

Greenpeace не дала разгрузиться российскому судну с газом

Секрет Фирмыиещё 1

Экоактивисты Greenpeace пикетируют российское судно с газом Coral Energice в финском порту Торнио. Участники движения на байдарках не дают ему пришвартоваться к причалу, а альпинисты залезли на портовые краны, не давая крановщикам работать. Участники движения требуют прекратить поставки российского топлива. Финская госкомпания Gasum закупает сжиженный газ из России для дальнейших поставок промышленности и другим странам.

Активисты Greenpeace заблокировали разгрузку российского судна
Фото: Coral Energice Shipping BVCoral Energice Shipping BV

«Финляндия должна немедленно запретить импорт российского ископаемого топлива и дать указание государственной компании Gasum прекратить импорт газа из России», — рассказал эксперт по климату и энергетике Greenpeace Norden Олли Тиайнен.

Экоактивисты заявляют, что компания Gasum покупает газ у «Газпрома», который связан с «Новатэком», чьи собственники находятся под санкциями.

В начале августа Greenpeace уже провёл акцию против разгрузки судна Coral Energice в шведском терминале Нюнесхамн к югу от Стокгольма. Тогда они также требовали не допустить покупки газа у России.

В июле выяснилось, что российский экипаж нефтяного танкера INDA из 21 моряка на несколько месяцев застрял недалеко от берегов Индии без лекарств и еды. В этом обвинили компанию — владельца судна.

Происшествия,Новатэк,Газпром,
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