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33 минуты назад

У самолета «Уральских авиалиний» треснуло стекло во время полета

Майк Габриелян

У самолета А-320, летевшего из Благовещенска в Екатеринбург, в воздухе треснуло стекло. Об инциденте сообщает Telegram-канал Aviaincident.

У самолета «Уральских авиалиний» треснуло стекло во время полета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет вылетел из аэропорта приамурского города накануне.

«Через 11 минут после взлета, на эшелоне Ф100 (3050 метров), командир воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла», - сказано в сообщении.

Командир корабля решил вернуться на аэродром вылета. Лайнер благополучно приземлился в Благовещенске. В аэропорту объявлялся сигнал «тревога».

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Самолет эксплуатируют «Уральские авиалинии».

Ранее самолет сбил лису на взлетно-посадочной полосе Пулково.

Происшествия,Уральские авиалинии,
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