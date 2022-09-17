У самолета «Уральских авиалиний» треснуло стекло во время полета

У самолета А-320, летевшего из Благовещенска в Екатеринбург, в воздухе треснуло стекло. Об инциденте сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Самолет вылетел из аэропорта приамурского города накануне.
«Через 11 минут после взлета, на эшелоне Ф100 (3050 метров), командир воздушного судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла», - сказано в сообщении.
Командир корабля решил вернуться на аэродром вылета. Лайнер благополучно приземлился в Благовещенске. В аэропорту объявлялся сигнал «тревога».
Самолет эксплуатируют «Уральские авиалинии».
Ранее самолет сбил лису на взлетно-посадочной полосе Пулково.