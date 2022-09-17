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57 минут назад

В Мелитополе произошел теракт

Lenta.ruиещё 1

Опора линии электропередачи Мелитополя была подорвана в результате теракта. Об этом сообщило в субботу Управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району в своем Telegram.

В Мелитополе произошел теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрыв произошел в южной части города.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», — добавили в МВД.

Сейчас проводят проверку по факту взрыва.

В Харькове произошла серия мощных взрывов

Еще один взрыв прогремел в Мелитополе днем 16 сентября. В тот же день стало известно, что генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете. Отмечается, что бомба взорвалась во время совещания руководящего состава прокуратуры.

Днем ранее, 15 сентября, серия мощных взрывов прогремела в Херсоне.

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