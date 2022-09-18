Иранские полицейские применили слезоточивый газ для разгона акции протеста на западе Ирана, состоявшейся после похорон 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Об этом сообщает Al Jazeera.

В публикации отмечается, что официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили в автозаке.

Родственники Мазсы Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем.

«Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — рассказали родственники девушки.

После в Twitter появился видеоролик с акции протеста в Иране, на котором иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки. Снятие хиджаба в Иране является преступлением.