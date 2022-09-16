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8 минут назад

Тела пропавшей сотрудницы ФСИН и ее друга обнаружили в машине возле карьера

Lenta.ru

Под Петербургом пропавшую два дня назад 43-летнюю сотрудницу ФСИН нашли мертвой в машине возле карьера. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает «Фонтанка».

Тела пропавшей сотрудницы ФСИН и ее друга обнаружили в машине возле карьера
Фото: 

По сведениям издания, 14 сентября в полицию обратилась дочь сотрудницы колонии № 2 в поселке Ульянка и сказала, что ее мать 12 сентября уехала на рыбалку вместе с 40-летним возлюбленным и перестала выходить на связь.

Спустя несколько дней поисковики заметили у карьера возле поселка Старая Малукса машину Kia Rio, принадлежащую россиянке. В ней были обнаружены тела пропавшей и ее друга без признаков насильственной смерти.

Сейчас эксперты устанавливают, по какой причине пара скончалась.

Происшествия,ФСИН,
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