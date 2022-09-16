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2 часа назад

В Армавире врача-уролога едва не зарезали на рабочем месте

News.ru

В Армавире 49-летний мужчина ворвался с ножом в кабинет уролога и нанес медику десять ударов. По словам очевидцев, нападение было местью за родственника, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Это тебе за дедушку»: на уролога напали с ножом на рабочем месте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во время рабочего дня. Свидетели рассказали, что после того, как вооруженный мужчина вбежал в кабинет уролога, они услышали крик: «это тебе за дедушку». Очевидцы также остановили нападавшего, после чего он попытался покончит с собой. В итоге злоумышленника задержали сотрудник полиции.

Пострадавший медик был госпитализирован. Он получил три проникающих ранения, в том числе в живот, а остальные семь – колото-резаные.

Предполагается, что злоумышленник заранее спланировал нападение. Сотрудники медучреждения, где произошел инцидент, сообщили, что видели мужчину в течение последних двух месяцев, он кого-то искал.

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