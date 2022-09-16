Украинцы и грузин устроили бунт в российском спецприемнике

16 июня сообщалось, что в Якутии гражданин Украины Андрей Рифяк объявил голодовку в спецприемнике, не желая служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он приехал в Россию в 2005 году, здесь у него жена и двое детей. С 2009 года мужчина трижды попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и был судим за кражи. После последней отсидки в апреле 2022 года его сразу поместили в спецприемник для последующей депортации. Однако, опасаясь, что после отправки на родину он должен будет служить в ВСУ, мужчина объявил голодовку.