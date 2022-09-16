Стало известно о полностью уничтоженных после обстрела домах под Белгородом

Восемь домов в городе Валуйки Белгородской области, которое обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ), не подлежат восстановлению. О полностью разрушенных постройках глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов, его цитирует «Интерфакс».

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«Серьезно пострадали 8 домовладений. По результатам проведенной экспертизы - восстановлению не подлежат. Сгорели 3 автомобиля, всего 7 автомобилей в негодности», — описал разрушения Дыбов.

По его словам, для ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) был создан оперативный штаб, который выявляет случаи повреждения. Незначительно пострадавшие дома восстановят в короткие сроки.