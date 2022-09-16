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47 минут назад

Задержан глава одной из крупнейших группировок по отмыванию денег в Европе

Lenta.ru

Испанская полиция задержала в Малаге главу одной из крупнейших группировок по отмыванию денег и контрабанде наркотиков в Европе. Предположительно, преступник являлся сообщником известного ирландского картеля «Кинахан», который использовал поддельный бренд водки и подпольные банковские операции для отмывания до 350 тысяч евро в день. Об этом сообщает полицейская служба Евросоюза Европол.

Задержан глава одной из крупнейших группировок по отмыванию денег в Европе
Фото: ReutersReuters

В рамках операции были задержаны два сообщника подозреваемого, чьи имена власти не раскрывают, а по 11 адресам в Испании и Великобритании проведены обыски. В расследовании участвовали Гражданская гвардия Испании, Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), национальная полиция Нидерландов (Politie) и ирландская полиция (An Garda Síochána).

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В апреле по подозрению в подобных связях глава ОПГ был объявлен в розыск Минфином США. Подозреваемый руководил сбором крупных сумм у преступных организаций, которые затем нелегально доставлялись группировкам в других странах по всему миру. Для сокрытия доходов преступная организация в Испании создала марку водки, которая активно продавалась в ночных клубах и ресторанах на юге страны в регионе Коста-дель-Соль. Преступники использовали неформальный метод перевода денег без их физического перемещения «хавала». Европол отмечает, что за полтора года подозреваемые отмыли в общей сложности более 200 миллионов евро.

Кроме того, крупные суммы наличных хранились в автосалоне одного из арестованных преступников, который предоставлял автомобили членам ОПГ. Расследование в начале 2021 года инициировала Гражданская гвардия Испании, после того как полиция изъяла из предположительно принадлежащих группировке автомобилей 200 килограммов кокаина и 500 тысяч евро наличными. Дело вскоре быстро передано в Европол, поскольку выяснилось, что масштаб действий преступной группировки стал международным.

В конце июля в Великобритании главу одной из крупнейших преступных группировок по отмыванию денег Мохаммеда Али бин Бейата Альфаласи приговорили к девяти годам и семи месяцам тюремного заключения. Мужчина предлагал преступным организациям в Британии и странах Европы услуги легализации незаконных доходов.

Происшествия,Мохаммед Али,Казначейство США,ЕС,
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