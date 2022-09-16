СМИ: ВСУ открыли огонь по береговой линии рядом с Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины открыли огонь по береговой линии в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Telegram-канале «Главное в Энергодаре» опубликованы фото, на которых видны клубы черного дыма, поднимающиеся над местом нанесения ударов.

«ВСУ наносят удар по берегу Днепра рядом со станцией», - отмечается в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступало.

Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, последние недели подвергается постоянным обстрелам. 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. В своем отчете по итогам поездки специалисты организации отметили, что обстрелы станции пока не привели к катастрофе, но они продолжают угрожать безопасности АЭС.