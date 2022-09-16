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16 минут назад

На Запорожье заявили об убийстве замглавы Бердянска и его супруги

Никита Бородкин

В Бердянске убиты замглавы администрации Бердянска Запорожской области по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга, глава городской территориальной избирательной комиссии Людмила Бойко. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Бердянске возле гаража убиты заммэра по ЖКХ и его жена
Фото: СоцсетиСоцсети

По его словам, вице-мэра и его супругу убили возле их гаража. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 16 сентября взрыв прогремел в здании Генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска. Как сообщал ТАСС, на третьем этаже строения было повреждено по меньшей мере пять окон.

При взрыве в ЛНР погиб генпрокурор

В результате происшествия погиб глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв произошел в кабинете генпрокурора республики.

Происшествия,Владимир Рогов,Олег Бойко,
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