Отдыхающий в Турции турист избил жену до смерти в номере отеля

Турист из Эстонии, отдыхавший в одном из отелей Турции, избил жену до смерти в номере. Об этом пишет Hurriyet.

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Издание отмечает, что по неизвестной причине между супругами произошел конфликт в номере отеля в Кемере, в провинции Анталья. После словесной перепалки завязалась драка. Сообщается, что 42-летний эстонец избил свою 41-летнюю жену, выбил ей зубы и оставил многочисленные травмы на теле.

На место происшествия прибыли медики. Они забрали пострадавшую, чтобы отвезти ее в больницу. Однако спасти женщину не удалось, по дороге в медучреждение она скончалась. Известно, что убийцу прямо в отеле задержали сотрудники турецкой полиции.

При осмотре тела погибшей специалисты обнаружили многочисленные синяки и порезы глубиной 4 и 5 сантиметров. После вскрытия тело женщины отправили на родину. Разбирательства в отношении задержанного продолжаются.