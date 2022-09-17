В Москве арестовали ограбившую квартиру преступную банду

«По данным следствия, днем 10 июня 2021 года группа лиц по предварительному сговору, используя меры конспирации, незаконно проникли в квартиру потерпевших, расположенную по улице Обручева в городе Москве, с целью хищения их имущества, в которой находился 16-летний подросток. Сообщники похитили ювелирные украшения и денежные средства. После чего скрылись с места преступлении, распорядившись похищенным по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

В результате следователи установили причастность к преступлению одного из знакомых семьи, по наводке которого его сообщники совершили преступление. Фигуранты задержаны на территории города Москвы, Московской и Тульской областей. В ходе допроса мужчины полностью признали свою вину и изобличили сообщников в инкриминируемом преступлении, им предъявлено обвинение. Расследование головного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).