Сильный пожар охватил в пятницу небоскреб в китайском городе Чанша (провинция Хунань, Центральный Китай). Как сообщило Центральное телевидение Китая, пламя охватило больше десяти этажей.

По данным газеты "Бэйцзин жибао", пожар начался около 15:30 по местному времени (10:30 мск) - огонь начал распространяться по фасаду здания вверх. Пламя охватило более десятка этажей. На место прибыли около 300 пожарных и 36 единиц техники.

К настоящему времени пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания.

Здание было построено в 2 000 году и на тот момент было самым высоким подобным сооружением в городе. Высота 42-этажного небоскреба достигает 218 метров.