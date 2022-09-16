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25 минут назад

СМИ: в центре Луганска прогремел взрыв

Никита Бородкин

В здании генеральной прокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел мощный взрыв. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные местных властей, в инциденте есть жертвы.

По словам корреспондента агентства, сейчас район происшествия оцеплен. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, что 16 сентября несколько взрывов прогремели в центре Херсона. Рядом со зданием администрации города упали не менее пяти ракет РСЗО HIMARS.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Аллы Бахратоновой. Сама чиновница пострадала, ее состояние уточняется.

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