В центр Херсона прилетели пять ракет HIMARS

В центре Херсона прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как уточняется, рядом со зданием администрации города упали не менее пяти ракет HIMARS. Недалеко от здания администрации виден густой столб дыма. В результате обстрела есть убитые и раненые.

Напомним, атаки на Херсон были и вчера. Так, днем прогремело более пяти мощных взрывов. В городе работают российские средства противовоздушной обороны. В результате обстрелов в микрорайоне Второй Таврический погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. Утром в пятницу городские службы начали устранять последствия ракетного обстрела.