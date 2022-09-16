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11 минут назад

СМИ: в центре Херсона прогремели взрывы

Елена Прошина

В центре Херсона прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

В центр Херсона прилетели пять ракет HIMARS
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, рядом со зданием администрации города упали не менее пяти ракет HIMARS. Недалеко от здания администрации виден густой столб дыма. В результате обстрела есть убитые и раненые.

Напомним, атаки на Херсон были и вчера. Так, днем прогремело более пяти мощных взрывов. В городе работают российские средства противовоздушной обороны. В результате обстрелов в микрорайоне Второй Таврический погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. Утром в пятницу городские службы начали устранять последствия ракетного обстрела.

Столтенберг оценил контрнаступление Украины

В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на Херсонском направлении. Российская армия отражает атаки. В Минобороны сообщают о больших потерях украинской армии в живой силе и технике.

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