Мать отправится в колонию за отказ платить алименты

Жительницу Торжка осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

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По данным источника, 33-летняя россиянка систематически игнорировала обязанности платить четверть заработной платы на содержание своего ребенка. В первый раз за неуплату алиментов женщину привлекли к административной ответственности.

Несмотря на это, россиянка не начала выполнять свои родительские обязанности и была привлечена к уголовной ответственности. Однако и это не стало для нее причиной платить в пользу своего ребенка алименты. Тогда в отношении неплательщицы возбудили еще одно уголовное дело.

Суд признал женщину виновной по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, неоднократно» и приговорил ее к 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.