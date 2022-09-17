Пол Уилан сообщил семье о переводе в тюремную больницу

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, сообщил своей семье о переводе в тюремную больницу. Об этом «Интерфакс» рассказал брат Уилана Дэвид.

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«Пол по-прежнему может ежедневно разговаривать с нашими родителями по телефону. Он сообщил им, что в пятницу, 16 сентября, его переводят обратно в тюремную больницу ИК-21», — сказал он.

При этом Уилан заявил, что не обращался за медицинской помощью и не знает, какую помощь ему окажут.

Ранее сообщалось, что администрация президента США намерена задействовать «все имеющиеся возможности» для возвращения на родину осужденных в России соотечественников, баскетболистку Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж).

До этого официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс оценил ход переговорного процесса по делу осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.