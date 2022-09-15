В Новгородской области нашли тела двух подростков

Уголовное дело возбуждено в Новгородской области по факту обнаружения двух подростков без сознания и еще двух несовершеннолетних без признаков жизни на территории города Чудово. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Новгородской области.
"15 сентября 2022 года поступило сообщение об обнаружении в городе Чудово двух подростков без сознания и двух несовершеннолетних без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, двое выживших подростков были госпитализированы. По данному факту следственным отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.