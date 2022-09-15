ВСУ обстреляли таможню в Белгородской области

Украинские военные обстреляли таможенный терминал в поселке Нехотеевка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Идет обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Позже он уточнил, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар, территория же самой заправочной станции не пострадала.
Во вторник Гладков сообщал, что обстрелу подверглось село Шелаево Валуйского городского округа, есть пострадавшие.