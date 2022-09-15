ВСУ обстреляли таможню в Белгородской области

«Идет обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале .

Позже он уточнил, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар, территория же самой заправочной станции не пострадала.