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1 час назад

ВСУ обстреляли таможню в Белгородской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Украинские военные обстреляли таможенный терминал в поселке Нехотеевка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли таможню в Белгородской области
Фото: Telegram / Настоящий ГладковTelegram / Настоящий Гладков

«Идет обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар, территория же самой заправочной станции не пострадала.

ВСУ снова обстреляли село в Белгородской области

Во вторник Гладков сообщал, что обстрелу подверглось село Шелаево Валуйского городского округа, есть пострадавшие.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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