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2 часа назад

В Минске задержан бывший журналист белорусского гостелеканала ОНТ

Газета.Ru

В Минске задержан бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко, ранее работавший в президентском пуле. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минске задержан бывший журналист белорусского гостелеканала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам супруги журналиста Юлии, их задержали вместе, но ее отпусти, при этом забрав телефон.

Супруга журналиста также сообщила, что в пятницу у нее состоится судебное заседание по административному делу о репосте материалов, признанных экстремистскими. За что был задержан ее супруг, не сообщается.

Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе он возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в «президентском пуле» и освещали события с участием главы республики Александра Лукашенко. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов в 2020 году.

Ранее стало известно, что корреспондентку и оператора федерального канала задержали 12 сентября в Волгограде, когда они пытались попасть к главе города. Журналистка и оператор отказались покинуть помещение по просьбе охраны. После этого охранники вызвали полицию.

Происшествия,Дмитрий Семченко,Александр Лукашенко,
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