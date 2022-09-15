В Минске задержан бывший журналист белорусского гостелеканала

В Минске задержан бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко, ранее работавший в президентском пуле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам супруги журналиста Юлии, их задержали вместе, но ее отпусти, при этом забрав телефон.
Супруга журналиста также сообщила, что в пятницу у нее состоится судебное заседание по административному делу о репосте материалов, признанных экстремистскими. За что был задержан ее супруг, не сообщается.
Семченко работал на ОНТ с 2009 года, в том числе он возглавлял группу журналистов телеканала, которые состояли в «президентском пуле» и освещали события с участием главы республики Александра Лукашенко. Журналист ушел с телеканала в августе после президентских выборов в 2020 году.
Ранее стало известно, что корреспондентку и оператора федерального канала задержали 12 сентября в Волгограде, когда они пытались попасть к главе города. Журналистка и оператор отказались покинуть помещение по просьбе охраны. После этого охранники вызвали полицию.