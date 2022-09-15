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4 часа назад

Пчелы до смерти искусали мужчину в Подмосковье

Елена Прошина

На пасеке в Московской области нашли тело мужчины с многочисленными следами от пчелиных атак. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пчелы до смерти искусали мужчину в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что погибшим оказался некий Николай С., тело которого нашли поблизости от пчелиного улья. Обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранительные органы. Точная причина гибели не установлена, однако полиция не исключает, что смерть наступила из-за большого количества пчелиных атак.

На данный момент следователи опрашивают работников пасеки. Были ли у погибшего какие-нибудь заболевания или аллергии, а также точную причину смерти покажет экспертиза.

Ранее появилась информация, что во время семейного отпуска на Филиппинах от укуса комара умер ребёнок.

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