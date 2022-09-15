Пчелы до смерти искусали мужчину в Подмосковье

На пасеке в Московской области нашли тело мужчины с многочисленными следами от пчелиных атак. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Сообщается, что погибшим оказался некий Николай С., тело которого нашли поблизости от пчелиного улья. Обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранительные органы. Точная причина гибели не установлена, однако полиция не исключает, что смерть наступила из-за большого количества пчелиных атак.

На данный момент следователи опрашивают работников пасеки. Были ли у погибшего какие-нибудь заболевания или аллергии, а также точную причину смерти покажет экспертиза.