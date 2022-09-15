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1 час назад

Момент смертельной аварии в Уфе попал на видео

Денис Фьючин

В Уфе произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили BMW,Toyota и Hyundai. Момент аварии попал на видео. Видеозапись опубликовала уфимская Госавтоинспекция на своей странице во «ВКонтакте».

Сообщают, что автомобиль BMW на большой скорости не вписался в поворот и вылетает на встречную полосу, где выезжает где сталкивается с Hyundai и Toyota.

По данным инспекции, в результате ДТП погиб водитель BMW и россиянин, который был за рулем Hyundai. Еще один человек пострадал, его госпитализировали. После аварии сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось об аварии с участием грузовика в Москве.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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