Момент смертельной аварии в Уфе попал на видео

В Уфе произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили BMW,Toyota и Hyundai. Момент аварии попал на видео. Видеозапись опубликовала уфимская Госавтоинспекция на своей странице во «ВКонтакте».

Сообщают, что автомобиль BMW на большой скорости не вписался в поворот и вылетает на встречную полосу, где выезжает где сталкивается с Hyundai и Toyota.

По данным инспекции, в результате ДТП погиб водитель BMW и россиянин, который был за рулем Hyundai. Еще один человек пострадал, его госпитализировали. После аварии сотрудники правоохранительных органов начали проверку.