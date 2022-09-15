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53 минуты назад

В Новой Москве очевидцы спасли школьника, упавшего с высоты четвертого этажа

Газета.Ruиещё 1

В Новой Москве прохожие спасли ребенка, который повис на балконе, расположенном на четвертом этаже, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Прохожие спасли упавшего с четвертого этажа школьника
Фото: Телеграм-канал «Осторожно, Москва»Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Воскресенском прохожие заметили висящего на балконе мальчика с рюкзаком. Школьник сильно кричал и просил людей помочь ему.

Очевидцы нашли покрывало, растянули его. Ребенок упал с высоты четвертого этажа именно в нужное место, поэтому мужчины смогли поймать мальчика.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи, она госпитализировала школьника.

Было установлено, что мать закрыла сына в квартире подруги. Школьник не хотел оставаться там, поэтому попробовал вылезти через балкон.

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