Прохожие спасли упавшего с четвертого этажа школьника

В Новой Москве прохожие спасли ребенка, который повис на балконе, расположенном на четвертом этаже, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Фото: Телеграм-канал «Осторожно, Москва» Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Воскресенском прохожие заметили висящего на балконе мальчика с рюкзаком. Школьник сильно кричал и просил людей помочь ему.

Очевидцы нашли покрывало, растянули его. Ребенок упал с высоты четвертого этажа именно в нужное место, поэтому мужчины смогли поймать мальчика.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи, она госпитализировала школьника.