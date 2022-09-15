Прохожие спасли упавшего с четвертого этажа школьника

В Новой Москве прохожие спасли ребенка, который повис на балконе, расположенном на четвертом этаже, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
В Воскресенском прохожие заметили висящего на балконе мальчика с рюкзаком. Школьник сильно кричал и просил людей помочь ему.
Очевидцы нашли покрывало, растянули его. Ребенок упал с высоты четвертого этажа именно в нужное место, поэтому мужчины смогли поймать мальчика.
На место происшествия приехала бригада скорой помощи, она госпитализировала школьника.
Было установлено, что мать закрыла сына в квартире подруги. Школьник не хотел оставаться там, поэтому попробовал вылезти через балкон.