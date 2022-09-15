Жесткое задержание фальшивомонетчиков в Подмосковье попало на видео

Жесткое задержание фальшивомонетчиков на месте преступления в Подмосковье попало на видео, опубликованное «МВД Медиа».
У злоумышленников было изъято 100 поддельных стодолларовых купюр, а у задержанного после сообщника обнаружили еще 19 аналогичных банкнот. Фигуранты заключены под стражу по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Предварительное расследование продолжается.
Ранее работа спецназа Росгвардии в подпольном казино в Подмосковье попала на видео. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке Росгвардии пресекли деятельность двух клубов.