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6 часов назад

Жесткое задержание фальшивомонетчиков в Подмосковье попало на видео

Мослентаиещё 2

Жесткое задержание фальшивомонетчиков на месте преступления в Подмосковье попало на видео, опубликованное «МВД Медиа».

Жесткое задержание фальшивомонетчиков в Подмосковье попало на видео
Фото: «МВД Медиа»«МВД Медиа»
«Полицейские установили, что несколько злоумышленников осуществляют продажу валюты по курсу значительно ниже биржевого. Оперативники приобрели у них десять стодолларовых купюр и направили их на исследование. Эксперты подтвердили, что это подделка. Получив подтверждение противоправного характера деятельности фигурантов, оперативники задержали их возле торгового центра в момент реализации крупной партии фальшивой валюты», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У злоумышленников было изъято 100 поддельных стодолларовых купюр, а у задержанного после сообщника обнаружили еще 19 аналогичных банкнот. Фигуранты заключены под стражу по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Предварительное расследование продолжается.

Ранее работа спецназа Росгвардии в подпольном казино в Подмосковье попала на видео. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке Росгвардии пресекли деятельность двух клубов.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,Росгвардия,
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