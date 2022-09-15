Жесткое задержание фальшивомонетчиков в Подмосковье попало на видео

У злоумышленников было изъято 100 поддельных стодолларовых купюр, а у задержанного после сообщника обнаружили еще 19 аналогичных банкнот. Фигуранты заключены под стражу по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Предварительное расследование продолжается.