Пенсионера МВД задержали по подозрению в убийстве жены

Полиция задержала пенсионера МВД, подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой: следствие считает, что преступление было спланировано заранее. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает Telegram-канал 112.
По данным издания, пенсионер МВД смог успешно пройти проверку на полиграфе. Поэтому его сперва отпустили, вычеркнув из списка возможных подозреваемых. Сейчас фигурант и его подельник находятся в Следственном комитете России (СКР) на допросе.
Как сообщили «Ленте.ру» в СКР Москвы, в рамках предварительного следствия был отработан весь жилой сектор, где проживала потерпевшая, а затем — и круг ее общения. Одна из версий совершенного преступления — желание супруга завладеть имуществом погибшей.
Ранее сообщалось, что следствие намерено проверить мужа застреленной в Новой Москве женщины: на тот момент предварительно считалось, что ее застрелил неизвестный после замечания об отсутствии намордника на овчарке. Однако в этой версии следователи вскоре усомнились.