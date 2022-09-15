Пенсионера МВД задержали по подозрению в убийстве жены

Полиция задержала пенсионера МВД, подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой: следствие считает, что преступление было спланировано заранее. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, пенсионер МВД смог успешно пройти проверку на полиграфе. Поэтому его сперва отпустили, вычеркнув из списка возможных подозреваемых. Сейчас фигурант и его подельник находятся в Следственном комитете России (СКР) на допросе.

Как сообщили «Ленте.ру» в СКР Москвы, в рамках предварительного следствия был отработан весь жилой сектор, где проживала потерпевшая, а затем — и круг ее общения. Одна из версий совершенного преступления — желание супруга завладеть имуществом погибшей.