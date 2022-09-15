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3 часа назад

Полиция задержала подозреваемого в убийстве жены на прогулке пенсионера МВД

Lenta.ru

Полиция задержала пенсионера МВД, подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой: следствие считает, что преступление было спланировано заранее. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщает Telegram-канал 112.

Пенсионера МВД задержали по подозрению в убийстве жены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, пенсионер МВД смог успешно пройти проверку на полиграфе. Поэтому его сперва отпустили, вычеркнув из списка возможных подозреваемых. Сейчас фигурант и его подельник находятся в Следственном комитете России (СКР) на допросе.

Как сообщили «Ленте.ру» в СКР Москвы, в рамках предварительного следствия был отработан весь жилой сектор, где проживала потерпевшая, а затем — и круг ее общения. Одна из версий совершенного преступления — желание супруга завладеть имуществом погибшей.

Ранее сообщалось, что следствие намерено проверить мужа застреленной в Новой Москве женщины: на тот момент предварительно считалось, что ее застрелил неизвестный после замечания об отсутствии намордника на овчарке. Однако в этой версии следователи вскоре усомнились.

Происшествия,Следственный комитет,
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