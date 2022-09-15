Задержан подозреваемый в убийстве жены пенсионер МВД

Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых по делу о гибели женщины в Новой Москве. В числе возможных виновников фигурирует муж погибшей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 15 сентября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, лица, причастные к убийству женщины недалеко от деревни Троицы Вороновского поселения, установлены. Одним из подозреваемых является 52-летний муж погибшей. По одной из версий, супруг пошел на преступление из-за желания завладеть имуществом погибшей.

Убийство, о котором идет речь, произошло 5 сентября. Недалеко от деревни Троицы нашли труп женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением головы. Первым под подозрения попал муж погибшей, пенсионер МВД. Он прошел проверку на полиграфе и был выпущен из изолятора временного содержания.

Следователи обработали весь жилой сектор, в котором жила погибшая, а также весь круг ее общения. В ходе расследования они установили и личности подозреваемых, и тип орудия убийства: женщина погибла от выстрела короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

В свете полученных данных, сотрудники правоохранительных органов вновь вызвали супруга погибшей на допрос, но на мероприятии мужчина не появился, так как был госпитализирован с различными травмами. Теперь Следственный комитет ходатайствует о его аресте, так как мужчину подозревают по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».