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6 минут назад

Опубликованы кадры с места ДТП с участием кортежа Зеленского

ТК «Звезда»

Президент Украины Владимир Зеленский попал в автомобильную аварию. Отмечается, что автомобиль кортежа украинского лидера столкнулся с легковой машиной в центре Киева.

Судя по кадрам, публикуемым в социальных сетях, водителя легковушки забрала машина скорой помощи, он получил серьезные травмы. Медпомощь потребовалась и водителю президентского авто. При этом сам Владимир Зеленский, по словам медиков, не пострадал.

Сообщения о том, что украинский лидер попал в аварию, поступили ночью 15 сентября. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.

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