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12 минут назад

Россиянка случайно убила двухмесячного сына

Lenta.ruиещё 1

В селе Пришиб Астраханской области женщина случайно убила своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Россиянка случайно убила двухмесячного сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, 27 августа россиянка вышла с сыном на прогулку, во время которой уронила его на землю. Двухмесячный мальчик ударился головой, его госпитализировали — он скончался спустя сутки в больнице от полученных ранений.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности

Ранее в Ивановской области женщина из-за нищеты убила своего новорожденного сына. Она объяснила свой поступок отсутствием постоянной работы и мужа.

Происшествия,Следственный комитет,
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