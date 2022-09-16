В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
9 минут назад

Семья туристов сорвалась со скалы на автомобиле и погибла

Lenta.ruиещё 2

В США трое местных туристов погибли во время тура по бездорожью — их джип вылетел с горной дороги и упал с обрыва. Об этом пишет Mirror.

Семья туристов сорвалась со скалы на автомобиле и погибла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

60-летняя Офелия Фигероа-Перес (Ofelia Figueroa-Perez) из Аризоны и ее 28-летняя племянница Дайана Роблес (Diana Robles) отправились в Колорадо в тур по бездорожью на джипе, чтобы полюбоваться горами Сан-Хуан. В какой-то момент водитель автомобиля, 72-летний Дон Фехд (Don Fehd), не справился с управлением — машина съехала на правую сторону дороги и сорвалась с 30-метрового скального обрыва вниз.

Авария обернулась гибелью всех троих туристов. Уточняется, что Фехд попытался выбраться из машины, однако не успел — мужчина выпрыгнул из джипа и погиб от падения с высоты. Перевернутый автомобиль с телами двух членов семьи позже обнаружили другие путешественники, которые и сообщили в полицию о случившемся. Причины трагедии выясняются.

Ранее в августе сообщалось, что в Перу со скалы сорвался микроавтобус с туристами. Путешественники возвращались с экскурсии из древнего города Мачу-Пикчу в Куско, четыре человека погибли на месте.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители