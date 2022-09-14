Станцию метро в Москве закрыли из-за найденной гранаты

Учебная граната была найдена в вестибюле станции метро "Профсоюзная", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В вестибюле станции "Профсоюзная" найдена, предположительно, учебная граната. Станция закрыта на вход и работает только на выход", — сказал он.

На месте уже находятся специалисты-взрывотехники.

Ранее в Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" Департамента транспорта Москвы. Уточняется, что станция закрыта для входа и выхода по требованию полиции — поезда проезжают станцию без остановки. Конкретная причина закрытия станции на данный момент неизвестна.