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43 минуты назад

Станцию метро "Профсоюзная" в Москве закрыли на вход из-за найденной гранаты

Газета.Ruиещё 3

Учебная граната была найдена в вестибюле станции метро "Профсоюзная", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Станцию метро в Москве закрыли из-за найденной гранаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В вестибюле станции "Профсоюзная" найдена, предположительно, учебная граната. Станция закрыта на вход и работает только на выход", — сказал он.

На месте уже находятся специалисты-взрывотехники.

Трое грабителей избили мужчину в переходе метро на юго-востоке столицы.

Ранее в Москве временно закрыли станцию метро "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" Департамента транспорта Москвы. Уточняется, что станция закрыта для входа и выхода по требованию полиции — поезда проезжают станцию без остановки. Конкретная причина закрытия станции на данный момент неизвестна.

сентябре 2021 года на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено движение из-за человека на путях. В ноябре также приостанавливалось движение поездов от станции "Театральная" до станции "Белорусская" на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

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