Серийного насильника-форточника задержали в Омске

В Омске задержали серийного насильника по прозвищу «Форточник». Им оказался 63-летний мужчина. Об этом «Российской газете» сообщили в СК РФ по Омской области.

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Первое преступление, совершенное мужчиной, в Омске зафиксировали еще в 2010 году. Затем инциденты с аналогичной схемой происходили в городе регулярно. За 2011-2012 года полицейские получили свыше десяти похожих заявлений.

Предполагается, что их еще больше, поскольку не все жертвы преступника могли решиться сообщить о случившемся. Все уголовные дела объединили в отдельное производство.

Прозвище «Форточник» преступник получил за то, что проникал в квартиры своих жертв через окно, после чего нападал на них и насиловал. Мужчина всегда действовал по выходным в ночное время и выбирал квартиры на первых этажах жилых домов.

Несмотря на количество заявлений и схожесть показаний жертв, задержать преступника по горячим следам правоохранителям не удалось, поскольку после 2012 года тот исчез из города. Но 13 сентября 2022 года он снова объявился в городе и совершил кражу, оставив на месте потожировые следы, которые позволили следователям выйти на него. Правоохранители выяснили, что последние шесть лет мужчина отбывал наказание за совершенное преступление в Казахстане.