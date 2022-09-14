На Ставрополье упал и взорвался беспилотник

В районе села Кендже-Кулак Ставропольского края упал неизвестный летательный аппарат. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУМЧС.
На место крушения направлены представители экстренных служб, 16 человек и 6 единиц техники, подчеркнули в ведомстве.
При тушении БПЛА пострадал пожарный ПЧ 174 ПАСС СК, пишет РЕН ТВ. Он получил ожоги и был отправлен в больницу Туркменского района.
По данным телеканала, очевидцы слышали «несколько сильных хлопков». Предположительно, в горящем беспилотнике что-то взорвалось.
Врачи диагностировали у пострадавшего при взрыве пожарного осколочные ранения конечностей, а также ожог лица, дополняет «Российская газета».
В редакции подчеркнули, что аппарат пострадал так сильно, что специалистам в настоящее время не удалось точно установить, самолет это, БПЛА или ракета.