На Ставрополье упал и взорвался беспилотник

В районе села Кендже-Кулак Ставропольского края упал неизвестный летательный аппарат. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУМЧС.

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На место крушения направлены представители экстренных служб, 16 человек и 6 единиц техники, подчеркнули в ведомстве.

При тушении БПЛА пострадал пожарный ПЧ 174 ПАСС СК, пишет РЕН ТВ. Он получил ожоги и был отправлен в больницу Туркменского района.

По данным телеканала, очевидцы слышали «несколько сильных хлопков». Предположительно, в горящем беспилотнике что-то взорвалось.

Врачи диагностировали у пострадавшего при взрыве пожарного осколочные ранения конечностей, а также ожог лица, дополняет «Российская газета».