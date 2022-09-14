В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
10 минут назад

Россиянин зарезал любовника жены на глазах у прохожих

Елена Прошина

В Краснодаре местный житель сначала сбил на машине, а потом зарезал любовника своей жены прямо на глазах у прохожих. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянин зарезал любовника жены на глазах у прохожих
Фото: ТАССТАСС

«Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу. Однако несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в лечебном учреждении в результате причиненных ему повреждений», – сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Согласно показаниям очевидцев, мужчина шесть раз ударил свою жертву ножом, после чего вернулся обратно в автомобиль и уехал. Свидетели запомнили номера машины убийцы и передали их в полицию, в городе был объявлен план «перехват».

Вскоре мужчину удалось задержать. Во время допроса он дал признательные показания.

Ранее житель Тывы зарезал своего знакомого и пытался убить его отца из-за разбитого окна.

Происшествия,Следственный комитет,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители