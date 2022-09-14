Россиянин зарезал любовника жены на глазах у прохожих

В Краснодаре местный житель сначала сбил на машине, а потом зарезал любовника своей жены прямо на глазах у прохожих. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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«Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу. Однако несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в лечебном учреждении в результате причиненных ему повреждений», – сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Согласно показаниям очевидцев, мужчина шесть раз ударил свою жертву ножом, после чего вернулся обратно в автомобиль и уехал. Свидетели запомнили номера машины убийцы и передали их в полицию, в городе был объявлен план «перехват».

Вскоре мужчину удалось задержать. Во время допроса он дал признательные показания.