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2 часа назад

Россиянин напал с ножом на пришедших за его матерью росгвардейцев

Lenta.ru

На Урале 44-летний житель Екатеринбурга напал с ножом на соцработников и сотрудников Росгвардии, пришедших забрать его 70-летнюю мать в дом престарелых. Об этом сообщает URA.RU.

Россиянин напал с ножом на пришедших за его матерью росгвардейцев
Фото: ТАССТАСС

По сведениям агентства, инцидент произошел в многоэтажке в Парковском районе. Мужчина, который из-за психического расстройства последние 30 лет не покидал квартиру, сначала отказывался открыть дверь, а когда все же согласился это сделать, стал угрожать силовикам и размахивать ножом.

«Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колющее-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги», — рассказал начальник пресс-службы областного ГУ МВД, полковник Валерий Горелых.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли 33-сантиметровый нож. Известно, что мужчина нигде не работал и состоял на учете на врачей. После произошедшего его доставили в психиатрическую больницу.

Отмечается, что в течение нескольких лет за нападавшим и его пожилой матерью следила ее племянница-опекунша.

Происшествия,Валерий Горелых,Росгвардия,
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