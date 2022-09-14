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3 часа назад

В Петербурге двухлетний ребенок умер после посещения детсада

Lenta.ruиещё 2

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка с ОРВИ умерла по пути в больницу в машине скорой помощи. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Главное управление Следственного комитета по Петербургу.

В Петербурге двухлетний ребенок умер после посещения детсада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, это произошло днем 13 сентября. В ясли-сад во Фрунзенском районе была вызвана бригада скорой помощи для госпитализации двухгодовалого ребенка. Однако девочка скончалась, не доехав до больницы.

«Проводим проверку. Выясняем обстоятельства гибели ребенка», — приводит издание слова представителя Следственного комитета России.

По данным Telegram-канала «112», в детском садике у девочки внезапно посинели губы и она потеряла сознание. Воспитательница отнесла ее в медицинский кабинет и вызвала скорую. Также канал уточнил, что у девочки было ОРВИ.

При этом, по предварительным данным, в детский садик ребенок поступил без признаков заболевания. Также девочка входила в первую группу по медицинским и физическим показателям, что означает отсутствие у нее каких-либо отклонений, а также редкие случаи заболевания за период наблюдения.

Ранее в Санкт-Петербурге третьеклассник попал в реанимацию после того, как на детской площадке его толкнул неизвестный подросток. Медики зафиксировали у пострадавшего рваную рану лица, ушиб грудной клетки и разрыв селезенки.

Происшествия,Следственный комитет,
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