В Санкт-Петербурге, 11 сентября, на проспекте Энгельса было совершено нападение на грузчика. Инцидент попал на видео. Об этом передает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Сообщается, что грузчик перегородил дорогу водителю на черном автомобиле Hyundai. Из-за этого начался конфликт. Водитель автомобиля выстрелил в грузчика.

Раненый заявил в полицию и полицейскими был введен план перехват. В итоге стрелок был задержан. У пострадавшего грузчика диагностированы ушиб носа, ушибленные раны правой голени и левого бедра.