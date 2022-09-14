В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
4 часа назад

Опубликовано видео разборки мигрантов из-за перекрытого проезда во дворе

Денис Фьючин

В Санкт-Петербурге, 11 сентября, на проспекте Энгельса было совершено нападение на грузчика. Инцидент попал на видео. Об этом передает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Сообщается, что грузчик перегородил дорогу водителю на черном автомобиле Hyundai. Из-за этого начался конфликт. Водитель автомобиля выстрелил в грузчика.

Раненый заявил в полицию и полицейскими был введен план перехват. В итоге стрелок был задержан. У пострадавшего грузчика диагностированы ушиб носа, ушибленные раны правой голени и левого бедра.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Происшествия,Конфликты,Криминал,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители